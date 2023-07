CYRIL MOKAIESH (+ Première Partie) La Merise Trappes, 1 décembre 2023, Trappes.

A l’occasion des 10 ans de la mort de Moustaki qui mieux que Cyril Mokaiesh pouvait lui rendre hommage? Le jeune chanteur a décidé de réinterpréter douze titres formant comme un portrait rétrospectif du créateur du Métèque. Sans chercher à en dénaturer l’essence mais plutôt à en réveiller les couleurs, Cyril, avec ses yeux clairs, ses origines libanaises et méditerranéennes, son l’amour de la guitare et du voyage, font qu’il est l’évidence pour reprendre ce répertoire.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise

