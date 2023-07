ROSA BURSZTEIN + TANIA DUTEL La Merise Trappes, 25 novembre 2023, Trappes.

ROSA BURSZTEIN + TANIA DUTEL Samedi 25 novembre, 20h30 La Merise

Rosa Bursztein vous parle d’amour, en commençant par un air des parapluies de Cherbourg ! C’est chic, cash et surtout très drôle. « On peut aimer parler de sexualité de façon rigolote, être féministe et rester romantique ! »

Tania Dutel

« Je ne vis que pour les autres. Et toi aussi d’ailleurs.

Si, si, tu vis pour les autres. Pourquoi tu changes tes vêtements tous les jours? T’as bien vu pendant les confinements que tu restais en pyjama toute la journée. T’as mis combien de temps à faire tes plans de table pour ton mariage pour éviter une guerre civile? Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, célibataire, de te dire, « tiens, je vais prendre du temps pour moi, je vais m’épiler les demi jambes »? Et enfin on parle des implants capillaires? Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces autres me pourrissent la vie. J’en ai fait un spectacle. »

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3093 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Rosa Bursztein Tania Dutel