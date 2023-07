L’APRES-MIDI D’UN FOEHN La Merise Trappes, 19 novembre 2023, Trappes.

L’APRES-MIDI D’UN FOEHN Dimanche 19 novembre, 15h30 La Merise

Sur les notes de trois oeuvres musicales de Claude Debussy : L’après-midi d’un faune, Nocturnes et Dialogue de la Mer et du Vent, une maîtresse de ballet donne naissance à une chorégraphie de danseuses et danseurs de plastique propulsés dans les courants d’air.

Sans avoir à les toucher, ni même les effleurer parfois, les marionnettes semblent à chaque instant plus humaines par la liberté de leurs mouvements, l’air les traversant avec fluidité, tel le flux sanguin.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3086 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

A partir de 3 ans Danse

© Jean-Luc Beaujault