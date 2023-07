L’après-midi d’un foehn La Merise Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines L’après-midi d’un foehn La Merise Trappes, 15 novembre 2023, Trappes. L’après-midi d’un foehn 15 – 17 novembre La Merise Tarif unique 7€ Danser avec le vent ? Phia Ménard ne renonce à aucun défi : en revisitant un célèbre thème classique, elle s’emploie à maîtriser…l’air ! En résulte un ballet de marionnettes pas comme les autres qui ravira tous les publics. Ode à la légèreté, L’après-midi d’un foehn est une chorégraphie aérienne, orchestrée par de simples ventilateurs. C’est aussi une évocation de la folle inventivité de l’enfance : une paire de ciseaux, du scotch, des sacs en plastique de toutes les couleurs… et c’est toute une série de marionnettes inattendues qui se mettent à danser au gré du vent. Créées à la vue du public installé tout autour de la scène circulaire, ces ballerines de fortune déploient une grâce inattendue. La musique de Claude Debussy (1862-1918), Prélude à l’Après-midi d’un faune, fait le reste, enchantant petits et grands. Bluffant ! La Merise Place des Merisiers, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/lapres-midi-dun-foehn.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T10:40:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:10:00+01:00 spectacle jeunepublic Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu La Merise Adresse Place des Merisiers, 78190 Trappes Ville Trappes Departement Yvelines Age min 4 Age max 99 Lieu Ville La Merise Trappes

