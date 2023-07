LA CARAVANE PASSE + RWAN La Merise Trappes, 11 novembre 2023, Trappes.

En 2023, pour fêter ses 20 ans, La Caravane Passe revient avec l’album des 20 ans intitulé Hôtel Karavan. Un album anniversaire sur lequel le groupe revisite son répertoire accompagné de nombreux compagnons de voyages. Ce projet qui réunit une vingtaine de titres est né pendant la quarantaine et les confinements qui ont bloqués La Caravane Passe pendant plus de 2 ans. De là est née l’idée d’en faire un album anniversaire.

La première partie sera assurée par R.Wan (du groupe Java et Soviet Supre) qui présentera son projet solo.

La fin de soirée sera assurée par Alee et Mourad Musset (de la Rue Kétanou). Les 2 troubadours vous proposeront un dernier « vers » avant de partir.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3188 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

