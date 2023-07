PREUM’S La Merise Trappes, 8 novembre 2023, Trappes.

PREUM’S Mercredi 8 novembre, 15h30 La Merise

Et si demain tout s’arrêtait? Si la technologie nous abandonnait du jour au lendemain? Pourrions-nous revenir à des choses simples? Rêver comme un enfant?

Preum’s c’est un monde sans écran, déconnecté. Une bulle sans règles créée de toute pièce par notre imaginaire, soufflée par notre folie et habitée par deux femmes. Deux artistes venues de deux univers bien différents, croisant leur esthétique pour créer un monde déjanté et burlesque. Le cirque, la danse et le mime se rencontrent et feront vivre aux danseuses des situations rocambolesques.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3085 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T15:30:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

gouter spectacle danse