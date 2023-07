30 IMPRO FAMILY #8 La Merise Trappes, 5 novembre 2023, Trappes.

Pour cette saison, Trappes Impro Family #8 devient 30 Impro Family. Car la grande famille de Déclic Théâtre fête ses 30 ans ! Pour l’occasion, elle vous propose un match d’improvisation hors normes, quelque chose de festif et fou qui lui ressemble. Et puisque 30 ans est définitivement l’âge déraisonnable, on peut vraiment s’attendre à tout. Habituée de la Merise, la compagnie convoque ses thèmes de prédilection pour proposer une version enrichie du match d’impro. Soufflons donc ensemble les 30 bougies de cette compagnie emblématique du territoire, 30 ans de spectacles d’impro, de théâtre, de partage et de fraternité pour cette réunion de famille nombreuse et tellement joyeuse !

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3092 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

