IMAGINATION Samedi 7 octobre, 20h30 La Merise

Avec une carrière remarquable sur plus de 3 décennies LEEE JOHN et son groupe IMAGINATION se sont illustrés pour sa musique funk et disco. Parmi leurs titres les plus emblématiques, Just an illusion ou encore Flashback. Groupe phare des années 80, le palmarès est impressionnant avec plus de 30 millions de disques écoulés. Plusieurs disques d’or, en tête des charts pendant des années, ils s’arrêtent à Trappes dans le cadre de leur tournée européenne.

Venez vivre une soirée années 80 avec nous.

Sortez votre veste en daim du placard et enfilez votre robe à sequins pour vous faire tirer le portrait dans un camion-photomaton spécialement affrété pour l’occasion !

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3091

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

