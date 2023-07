SOIREE THEMATIQUE CHIILI La Merise Trappes, 16 septembre 2023, Trappes.

SOIREE THEMATIQUE CHIILI Samedi 16 septembre, 20h00 La Merise

Les spectateurs seront invités à déguster la gastronomie chilienne au son du folklore traditionnel.

L’ensemble Kaleïdos

Créé en 1998, il est dirigé par Pablo BRAVO. Il réunit des musiciens d’origines et de formations musicales différentes (classique, jazz, folk, …) qui sont, par ailleurs, professeurs dans des conservatoires et des écoles de musique de la région parisienne. Kaleïdos interprète des musiques traditionnelles et des créationscontemporaines inspirées de rythmes populaires de l’Amérique Latine.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

soirée thématique chili