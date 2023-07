FRENCH TWINS La Merise Trappes, 10 septembre 2023, Trappes.

FRENCH TWINS Dimanche 10 septembre, 15h00 La Merise entrée libre sur réservation

Les Jumeaux illusionnistes 2.0 les plus en vogue du moment !

Ils font vivre à leur public un moment inoubliable. Portables, tablettes, écrans sont leur baguette magique !

Après avoir conquis des millions de téléspectateurs dans des émissions internationales prestigieuses, comme America’s Got Talent ou encore le Marrakech du rire, Tony et Jordan débarquent sur la scène de La Merise pour vous faire vivre une expérience inédite… comme vous n’en avez jamais vu !

Avec Les French TWINS, il y a un avant et un après…

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:30:00+02:00

Tony et Jordan les french twins