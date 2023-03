Fest Noz La Merise Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines

Fest Noz La Merise, 25 mars 2023, Trappes. Fest Noz Samedi 25 mars, 20h00 La Merise Gratuit moins de 12 ans, 8€, 10€ Seiz Avel vous invite à nous rejoindre à La Merise à Trappes pour notre grand Fest-Noz annuel.

Restauration sur place, parking gardé et des supers musiciens! La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fest-noz-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T23:59:00+01:00 Fest-noz Plantec

Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu La Merise Adresse Place des Merisiers 78190 Trappes Ville Trappes Departement Yvelines Lieu Ville La Merise Trappes

La Merise Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

Fest Noz La Merise 2023-03-25 was last modified: by Fest Noz La Merise La Merise 25 mars 2023 La Merise Trappes Trappes

Trappes Yvelines