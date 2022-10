BASIK INSEKTE La Merise

BASIK INSEKTE La Merise, 19 janvier 2023, . BASIK INSEKTE Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 La Merise THEATRE LA LICORNE La Merise Place Des Merisiers, 78190, Trappes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T22:00:00+01:00

Détails Autres Lieu La Merise Adresse Place Des Merisiers, 78190, Trappes lieuville La Merise

La Merise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//