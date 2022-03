La meringue du souterrain La Grande Hall de la Villette, 23 juin 2022, Paris.

La meringue du souterrain

du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin à La Grande Hall de la Villette

_La meringue du souterrain_ est le fruit pourri et magnifique de ces longs mois d’isolement. Pour cette nouvelle création du Zerep, il est question de l’art scénique dans ce qu’il a de plus brut et de plus libre. C’est un théâtre de pirates, d’esprits rebelles, de désobéissants, de comiques absolus, d’insolents . Que faire lorsque l’on ne peut plus montrer son travail, lorsque les théâtres sont vides, lorsque l’on pense que la chose artistique peut se résoudre uniquement sur les réseaux sociaux ? Qu’est ce qu’il nous reste alors ? Et bien paradoxalement et fort heureusement, la chose ultime et fondamentale : l’expression inexorable de nous mêmes, cette part féroce et limpide, cette part qui nous obsède et nous constitue. Nous appellerons cette écriture sauvage : le théâtre brut. Le théâtre pour personne. Le théâtre qui ne se jouerait que dans les salles vides. Le théâtre de nos esprits vaillants et tourmentés. Ce que Kantor appelait le théâtre impossible, le théâtre zéro.

Compagnie du Zerep / Sophie Perez

La Grande Hall de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T20:00:00 2022-06-23T21:30:00;2022-06-24T20:00:00 2022-06-24T21:30:00;2022-06-25T19:00:00 2022-06-25T20:30:00;2022-06-26T16:00:00 2022-06-26T17:30:00