La Méridienne Marseille, 12 décembre 2021

Théâtre de l'Oeuvre 1 Rue Mission de France Marseille

2021-12-12 – 2021-12-12 Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

6 8 Dans le cadre du Festival Marché noir des petites utopies

Une proposition de la compagnie Anima Théâtre.



2 représentations pour 12 personnes (5 minutes par personne)



La Méridienne est un spectacle pour un spectateur, et marionnette microscopique. Il raconte la fragilité de la pensée humaine face au temps qui passe. La Méridienne, en premier temps appelé le Marotoscope, a été conçu dans un état d’esprit expérimental.



Les spectateurs, avant d’assister individuellement à la représentation, se retrouvent autour d’une table où est offerte une collation.



Notre petit théâtre est isolé, dans une pièce à part, vers lequel il faut se déplacer, dans un parcours de méandres obscurs. Face à l’unique spectateur, une lucarne. Derrière la lucarne, le minuscule rideau de scène. Le montreur de marionnettes, invisible et calfeutré dans son théâtre, commence la narration d’une parabole muette dont le geste seul des poupées définit l’évolution du drame dans un temps et un espace que l’on pourrait dénommer sacré ou métaphysique: cette « miniature » semble parler et transmettre un message du fond des âges et agir au plus profond de l’esprit du spectateur, là où règnent silence et tranquillité réelle, loin du quotidien et de la vanité de ses agitations.



Le décor de La Méridienne ressemble à un temple miniature. C’est l’assemblage étrange du lointain souvenir d’un théâtre aux personnages « totems », ou d’un théâtre d’opéra ayant perdu ses voix et ne gardant des corps que l’image, comme ce petit fantôme du Château des Carpettes de Jules Vernes. Ou encore le souvenir d’une icône qui reflèterait avec peine l’ultime lumière qui l’anime, au milieu de l’obscurité grandissante.



Lorsque chacun aura reçu sa part de représentation, il lui appartiendra, avant de s’en aller, de transformer en souvenir collectif ses impressions individuelles.



Par la Cie Ezéquiel Garcia Romeu | Théâtre de la Massue

Mise en scène, scénographie et manipulation : Ézéquiel Garcia-Romeu

