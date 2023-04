Découverte des papillons de jour à la Mergeoire La Mergeoire La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Découverte des papillons de jour à la Mergeoire La Mergeoire, 27 mai 2023, La Flèche. Découverte des papillons de jour à la Mergeoire Samedi 27 mai, 14h00 La Mergeoire Gratuit | ouvert à tous | Inscription obligatoire Partez à la découverte des différentes espèces de papillons qui peuplent notre territoire et apprenez à les identifier.

Infos pratiques :

Samedi 27 mai | 14h -17h | La Flèche | animation gratuite

Animation proposée dans le cadre du programme “Territoire engagé pour la Nature” de la Communauté de communes du Pays fléchois, à l’occasion de la fête de la nature La Mergeoire La Flèche, la Mergeoire La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cpie72.fr/event/a-la-recherche-des-papillons-de-jour-a-la-mergeoire/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

