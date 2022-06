La mère coupable, 29 novembre 2022, .

La mère coupable



2022-11-29 – 2022-11-29

La Mère coupable clôt la trilogie de Beaumarchais, 20 ans après Le Mariage de Figaro et Le Barbier de Séville. Créée à la Comédie-Française en pleine tourmente révolutionnaire, la pièce connut un immense succès.

Oubliée aujourd’hui, elle n’en reste pas moins passionnante et place le spectateur au coeur d’une intrigue ardente sur les secrets de famille, les

pièges amoureux, les trahisons, les lourdeurs moralistes, la domination masculine et l’émancipation féminine.

Laurent Hatat dépoussière le drame avec une belle rigueur dramaturgique. Portée par une distribution de haut vol, la pièce se révèle d’une passionnante et réjouissante modernité. Un théâtre populaire qui réussit à créer l’émotion du coeur et de l’esprit.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par