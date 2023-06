Impressions Sensibles La Mercerie, boutique éphémère Arles, 11 juillet 2023, Arles.

Impressions Sensibles 11 – 23 juillet La Mercerie, boutique éphémère

Une immersion dans le monde du sensible entre couleurs et noir et blanc. La jeune photographe Diane-Laure MUSSY nous rappelle que la photographie est avant tout un art du sensible.

Dans cette exposition, elle convoque le sensoriel, l’imaginaire et l’invisible. Chacune de ses photographies est une illustration de son monde sensible, de ses émotions lorsqu’elle s’empare d’un sujet qu’elle souhaite mettre en images. Elle nous parle de l’intime avec sa série Out of Body, d’hypersensibilité avec la série Visible Invisible, et encore de la synesthésie dans sa série Color Theory.

Lorsqu’elle photographie la réalité c’est souvent pour la retravailler, et nous donner à voir sa propre vision de cette réalité parfois à la limite de l’abstraction.

Elle utilise la photographie comme une étape dans sa recherche artistique. Elle explore différentes techniques de prises de vue, travaille en numérique et en argentique. Elle aime aussi inviter ses dessins à se mêler à ses photographies afin de créer des univers graphiques qui lui sont propres.

Diane-laure Mussy a étudié les Arts et la Photographie en Angleterre, à l’Université d’Anglia Ruskin à Cambridge. Elle a ensuite poursuivi sa formation à Paris à SPEOS en Master. Elle sera lauréate en Photographie Fine Art en 2022. La même année, elle recevra le Prix Jeune Talent lors de la 58ème Edition de la Foire Internationale de la photographie de Bièvre.

La Mercerie, boutique éphémère 12, rue du Président Wilson, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://lamerceriearles.com/ http://www.instagram.com/la_mercerie_arles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:00:00+02:00

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

Exposition Photographie Photographie d’art

Diane-Laure MUSSY