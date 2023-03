Román La Mercerie, boutique éphémère, 6 avril 2023, Arles.

Román 6 – 10 avril La Mercerie, boutique éphémère Entrée libre

Qu’il peigne à l’aquarelle ou à l’acrylique il dessine d’abord les contours de ses œuvres au crayon sec et à la mine très fine.

Cette technique lui permet de nous livrer des lignes épurées, des silhouettes élancées et des couleurs tranchées.

Depuis plus de 20 ans ses silhouettes de toreros et de danseuses flamencas constituent une signature à elles seules.

Lorsqu’il peint un torero il commence par la montera, signe distinctif que tous les toreros et seuls les toreros portent. Clef de voute de ses silhouettes la montera en définit à la fois l’orientation et l’axe.

Sensible à la menace qui pèse de tous temps sur la tauromachie Román n’en expose pas toute la réalité. Il ne montre pas tout, il agit par sous-entendus.

Son intention est de mettre en avant la nature profonde de cet art, qui s’exprime pour lui par les émotions transmises et la mystique de la célébration taurine.

Au début de sa carrière ses représentations du torero et de son costume étaient plus figuratives. Il a évolué jusqu’à la forme actuelle s’attachant plus à la nature profonde du sujet qu’à montrer des détails réalistes n’enrichissant pas le propos. La verticalité des attitudes renvoie au toréo le plus classique et les couleurs et les lignes tranchées à la vivacité des émotions transmises par l’art taurin.

Démarche qui n’est pas sans rappeler, dans son principe, Bernard Buffet qui propose une peinture réaliste, teintée d’abstrait et de cubisme.

La Mercerie, boutique éphémère 12, rue du Président Wilson, 13200 Arles

2023-04-06T10:00:00+02:00 – 2023-04-06T21:00:00+02:00

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T19:00:00+02:00

Roman