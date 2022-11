Johnny Barrel Countryband La Mer Veilleuse, 17 novembre 2022, Marseille.

Johnny Barrel Countryband Jeudi 17 novembre, 21h00 La Mer Veilleuse

Entrée libre

♫COUNTRY♫

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Honky tonk cover band ! Standards from the graveyard of country music, old and gold , NOT TODAY music ! Real Instruments ! No Vocoder ! stuff you never heard before ! more than you ever dreamed of !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T21:00:00+01:00

2022-11-17T23:59:00+01:00