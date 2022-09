MediTerroni La Mer Veilleuse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MediTerroni La Mer Veilleuse, 29 septembre 2022, Marseille. MediTerroni Jeudi 29 septembre, 20h00 La Mer Veilleuse

Prix libre

♫♫♫ La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur deuxième concert après la reprise ! on est de retour, toujours plus impatient.e.s de vous faire chanter, sauter et danser, à @la mer veilleuse / 18 place notre dame du mont ! on vous attend !

Chapeau pour les musicien.ne.s… prix libre consciente!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T20:00:00+02:00

2022-09-29T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mer Veilleuse Adresse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Mer Veilleuse Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Mer Veilleuse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

MediTerroni La Mer Veilleuse 2022-09-29 was last modified: by MediTerroni La Mer Veilleuse La Mer Veilleuse 29 septembre 2022 La Mer Veilleuse Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône