La mer, une source d’inspiration dans l’art Lannion, 13 mai 2022, Lannion.

La mer, une source d’inspiration dans l’art L’Imagerie 19 Rue Jean Savidan Lannion

2022-05-13 – 2022-05-13 L’Imagerie 19 Rue Jean Savidan

Lannion Côtes d’Armor

L’Imagerie et l’Espace Sainte-Anne s’associent pour l’organisation d’un événement commun.

La visite-conférence débutera à l’Imagerie avec la présentation d’une œuvre exposée dans le cadre de l’exposition “Une ancre jetée dans le mer” de Florence Joubert et Marine Lanier et se poursuivra dans la salle de conférence de l’Espace Sainte-Anne autour d’œuvres projetées sur grand écran.

contact@galerie-imagerie.fr +33 2 96 46 57 25

