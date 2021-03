Prades-le-Lez Prades-le-Lez 34730, Prades-le-Lez LA MER S’INVITE AU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES / ÉVÈNEMENT ANNULÉ Prades-le-Lez Catégories d’évènement: 34730

Prades-le-Lez

LA MER S’INVITE AU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES / ÉVÈNEMENT ANNULÉ, 18 avril 2021-18 avril 2021, Prades-le-Lez. LA MER S’INVITE AU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES / ÉVÈNEMENT ANNULÉ 2021-04-18 – 2021-04-18

Prades-le-Lez 34730 En raison des consignes sanitaires liées au COVID-19, cet évènement prévu le 18/04 est annulé LA MER S’INVITE AU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Dimanche 18 avril de 11h à 18h

gratuit – sans inscription

Evènement organisé avec le CPIE Bassin de Thau et le réseau Sentinelles de la mer Occitanie Venez plonger en Méditerranée au Domaine de Restinclières !

Découvrez la richesse de la biodiversité marine à travers des jeux, des stands, des animations pour tous les âges. Vous apprendrez à adopter les bons gestes à la campagne, à la ville ou à la mer, pour préserver la biodiversité et aider les scientifiques à mieux la connaître. Restauration sur place toute la journée. Vous ne voulez rien manquer de notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter sur simple demande : domainederestinclieres@herault.fr Pour tout savoir sur le domaine et notre actualité (constamment mise à jour), visitez notre site web : http://domainederestinclieres.herault.fr LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Accès libre et gratuit à tous les équipements

