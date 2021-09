La mer monte en Presqu’île guérandaise… et alors ? Centre culturel Athanor, 16 octobre 2021, Guérande.

Centre culturel Athanor, le samedi 16 octobre à 09:30

Les associations 1759 ABC et Patrimoine en Presqu’île organisent une journée de rencontres et de conférences sur la montée des eaux et ses conséquences pour le territoire de la Presqu’île guérandaise. ### Programme • 9h30-10h30 : **« Submersions marines sur le littoral atlantique français : 700 ans d’archives sociétales et environnementales pour une meilleure connaissance et gestion des risques »** par Mohamed Maanan, maître de conférences HDR à l’Université de Nantes. • 11h-12h : **« Le changement climatique et ses principaux effets attendus sur le littoral régional »** par Marc Robin, professeur à l’Université de Nantes, responsable scientifique de l’Observatoire régional des risques côtiers. • 14h15-15h15 : **« Les enjeux de la montée des eaux sur notre territoire »**, par Guy Baron, géographe, spécialiste de géographie sociale. • 15h30-16h30 : **« Solutions technologiques utilisées face à la remontée des eaux »** par Georges Javel, ancien professeur des universités. • 16h45-18h : Table ronde invitant les acteurs institutionnels à échanger sur les enjeux, les projections et solutions qui pourraient être étudiées et envisagées pour le marais de Guérande. — Ce colloque s’accompagne d’une exposition “Le littoral dans tous ses états”, visible du 2 au 16 octobre, à Athanor.

Gratuit – sur présentation d’un pass sanitaire

Colloque organisé par les associations 1759 ABC et Patrimoine en Presqu’île

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Intramuros Loire-Atlantique



