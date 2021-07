La mer m’émerveille Aix-en-Provence, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Aix-en-Provence.

La mer m’émerveille 2021-07-09 – 2021-07-09 Jas de Bouffan Esplanade d’Arbaud / Bibliothèque des 2 Ormes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Des ateliers pour voguer entre mer et merveilles. Une grande fête du livre pour la jeunesse.



Le 9 juillet de 17h à 19h, sur l’esplanade d’Arbaud : Coquillages habités pour les 6-10 ans (12 enfants max.)

À l’aide de document photocopiés en noir et blanc de coquillages en tous

genres, créer son propre coquillage habité façon Bernard-L’hermite. Soit

reproduire un coquillage (dessin d’observation), soit utiliser les documents

fournis: découpage, soit recomposer son propre coquillage en utilisant des

morceaux de différents coquillages imprimés. Puis créer, inventer le personnage

qui l’habite et l’illustrer dans le coquillage (au feutre, posca, crayons etc.)



Le 16 de 17h à 19h, Merveilleux poissons, sur l’esplanade d’Arbaud, pour les 3-7 ans (12 enfants max.)

À l’aide de documents couleurs reproduire ou inventer un fond marin et des

poissons au posca ou/et papiers colorés sur fond noir. En parallèle on pourrait imaginer une fresque (feuilles blanches format raisin scotchées bout à bout où les enfants viendront enrichir petit à petit un décor marin – sur et sous la mer – avec ce qui leur passe par la tête (pour les enfants ayant terminé plus tôt leur création par exemple ou pour faire 2 petits groupes de 6) à l’encre ou peinture et pinceaux.



Le 17 de 10h à 12h et de 15h à 17h, à la Bibliothèque des 2 Ormes : Quelle vague ?! Atelier parent/enfant ou accompagnant/enfant pour les 7-12 ans (8 enfants max.avec leur accompagnant)

Accompagné d’un adulte, tu peux participer à cet atelier de gravure. As-tu

déjà dessiné une vague ? Une haute vague, avec son ombre, une vague en

rouleau, de toutes petites vaguelettes ? Tu chercheras ton idée avec de petits

dessins. Un seul sera retenu pour être gravé sur une plaque de Tetra pak (les

packs de lait ou de jus de fruits). Il faudra ensuite encrer, essuyer, et imprimer

cette plaque dans une machine à faire les pâtes. Vous ne serez pas trop de

deux pour réaliser cette oeuvre ! porter de vieux habits

Des ateliers avec des autrices-illustratrices et des lectures Rouvrons le Monde à la bibliothèque des 2 Ormes et esplanade d’Arbaud

+33 4 42 61 04 97

dernière mise à jour : 2021-07-01 par