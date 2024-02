La mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine Plouarzel, samedi 9 mars 2024.

La mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine Plouarzel Finistère

L’ Iroise est l’avancée la plus occidentale de France, soumise aux tempêtes et aux embruns, ici tout un monde vit à partir de l’apport de la mer, hommes, faune et plantes ont besoin de la mer, des algues et du sel…

Découvrez ce territoire au travers de la biodiversité, faune et flore et l’interaction entre la nature et l’histoire… .

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Parking de Porscuidic, rue du Lannic

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne iroise.sauvage@gmail.com

