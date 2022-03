LA MER BLANCHE DU MILIEU Montpellier, 11 mai 2022, Montpellier.

LA MER BLANCHE DU MILIEU Montpellier

2022-05-11 – 2022-05-12

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le spectacle "La mer blanche du milieu " les 11 et 12 mai 2022 au théâtre Jean Vilar !

►Entre voyage et voisinage, la douzième création partagée du théâtre Jean Vilar vous invite à embarquer pour un tour de chant à travers le pourtour méditerranéen, en compagnie d’artistes qui vous ressemblent puisqu’ils sont, comme vous, différents de chacun et semblables à tous. Le spectacle reposera sur un choeur d’amateurs, de tous âges et de toutes origines, qui créeront tous ensemble un spectacle musical autour de chants méditerranéens.

Chants qui racontent un territoire multiple, traversé par les siècles d’histoire, berceau de l’Europe d’aujourd’hui. Chants qui relient les cultures et les sons de ce « continent liquide » pris entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Emmanuelle Bunel, qui dirigera cette aventure, porte depuis plus de quinze ans un répertoire de chants traversé d’une multitude de langues : français, espagnol, arabe, italien… Entre les voix parlées et chantées et la musique du compositeur et multi-intrumentiste Tonj Acquiviva, alliant tradition et modernité, elle nous fera toucher de la voix ce que ces mélodies venues du tréfonds de « La mer blanche du milieu », transportent d’éternité.

À l’heure où nous imprimons ces lignes, tout reste à faire, puisque la première étape de l’aventure, c’est de rassembler les voix qui constitueront le choeur du projet. Chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens, amateur.es, régulier.es ou occasionnel. es, vous êtes donc invité.es à vous jeter à l’eau. Contactez-nous pour participer au projet ! Emmanuelle Bunel sera associée à Tonj Acquaviva, multi-instrumentiste de talent et à Julien Guill, metteur en scène de La compagnie provisoire, qui avait monté Amphitryon de Molière avec des habitants du quartier, en 2019.

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatre-jean-vilar.mapado.com/event/56295-j-accuse

