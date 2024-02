La Mensuelle Cancan Aurel Devil + Phil Back + Okan Dogan Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 17 février 2024.

Rendez-vous au Dock des Suds samedi 17 février, La Mensuelle Cancan.

La Mensuelle souffle sa première bougie.



Samedi 17 février, le Cancan-Marseille vous convie pour célébrer la première année de leurs soirées au Dock des Suds !



Vous pourrez retrouver la seule et unique Elips entourée de la sublime Victoria Idole, l’iconic Bettie Bitch! et la pétillante Honey Nasty.

Niveau son, le Cancan-Marseille a le plaisir de recevoir le DJ Super Star Aurel Devil pour un Dj Set puissant et festif aux côtés de leurs résidents DjOkan Dogan et Phil Back.



Venez nombreu.x.ses pour que cette nuit soit à l’image de cette année passée ensemble …Magique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 23:59:00

fin : 2024-02-17

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

