SPECTACLE « VLAD » DE LA COMPAGNIE THÉÂTRE INCOGNITA À LA MÉNITRÉ La Ménitré, dimanche 3 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 16:45:00

Les bras ballants, le sourire en coin, Vlad, cireur de chaussure et féru de poésie.

Des chaussures, il en a vu de toutes les formes. Et ça lui en a appris sur les gens. De ses clients, il en a entendu des discours. Et ça lui en a appris sur le monde. En discret observateur de l’humanité, il a fini par se faire un avis. Et aujourd’hui, c’est sa dernière paire à cirer, il l’a décidé, il veut vivre autre chose.

Mais avant il a besoin de partager le regard qu’il pose sur notre fourmilière humaine. Seulement ce gouailleur est pudique, alors pour s’exprimer il empreinte les mots de poètes. Car eux aussi, ils tentent de ressentir le monde…

Public ados-adultes

Espace culturel

La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@lamenitre.fr



