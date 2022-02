LA MÉNINGITE DES POIREAUX Villiers-Charlemagne Villiers-Charlemagne Catégories d’évènement: Mayenne

Deux allumés, des peignes en guise de moustache et des bouts de papier pour tous décors, racontent la joyeuse épopée de ce psychiatre catalan, membre du POUM (Parti ouvrier d'unification marxiste), résistant, surréaliste… qui offrit aux malades un journal en guise de médicamental. Outre la trame biographique, la pièce s'inspire également du journal interne, tenu par les malades eux-mêmes, de l'hôpital psychiatrique où exerçait l'iconoclaste. Le titre de la pièce, « La méningite des poireaux », est d'ailleurs emprunté à une patiente qui y nommait ainsi sa maladie mentale. Cette pièce, poétique, oscillant entre hyper réalisme et fantastique, narre une aventure humaniste. Elle propose, non sans humour, d'interroger les normes mentales contemporaines. Une invitation à faire la révolution permanente au ralenti, pour être sûr de n'oublier personne.

