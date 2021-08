Séné Grain de Sel Morbihan, Séné La Méningite des Poireaux ou les folies de François Tosquelles, psychiatre – Frédéric Naud et Cie Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Ils sont deux, avec un accordéon et un peigne en guise de moustache, pour nous raconter « les très véridiques aventures du docteur François Tosquelles ». Deux, pour imaginer la rencontre surréaliste entre un psychiatre donquichottesque et une grand-mère à la raison désordonnée. Deux, pour tisser récit et musique, pour faire résonner des histoires tragi-comiques extraites du journal interne de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère. Les mots du conteur portent en eux les accents de Dalí et l’accordéon arrache aux tripes la guérison d’une société entière bénie par la parole des fous. Fredéric Naud nous offre un nouveau regard poétique et engagé sur la folie. Une aventure délirante qui emporte tout sur son chemin. Corine, GLOP : « _Libérer les fous et cela devient une douce folie emmenée_ _par deux superbes interprètes_ ». Jeu : Frédéric Naud ; Jeu et musique : Jeanne Videau ; Mise en scène : Marie-Charlotte Biais ; Création musicale et aide à l’écriture : Chloé Lacan ; Lumière : Louna Guillot.

