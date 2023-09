Portes ouvertes de la Ménie La Ménie Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Portes ouvertes de la Ménie La Ménie Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Portes ouvertes de la Ménie Samedi 7 octobre, 09h00 La Ménie Entrée libre – Ouvert à tous Samedi 7 octobre 2023 de 9h à 12h30, la Ménie vous invite à découvrir ses activités.

La Ménie est un accueil de jour pour personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Expositions et présentation des activités de la structure. Ouvert à tous

La Ménie est située au 165 rue Jean-Jaurès, derrière la mairie du Breucq

Tél. 03 20 98 42 63

