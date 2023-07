JEP – VISITE LIBRE DU CENTRE D’INTERPRETATION ET DE DOCUMENTATION 14-18 La Menelle Pierre-Percée, 16 septembre 2023, Pierre-Percée.

Pierre-Percée,Meurthe-et-Moselle

Le musée propose aux amateurs et aux passionnés de s’immerger dans la période de la Première Guerre Mondiale par une sélection d’objets et de documents.

Le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 présente une sélection de pièces caractéristiques de la Grande Guerre, mais surtout, il raconte l’histoire particulière du secteur, témoignage de la vie des civils et des soldats dans cette guerre de montagne.

Plusieurs mannequins sont présentés en situation, dans une galerie, un abri, … Suivant l’intérêt et l’âge du public, une partie importante de la collection peut être manipulée par les visiteurs pour sentir la texture d’une capote, le poids d’un sac ou dune arme, …. Tout public

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

La Menelle Maison Cartier Bresson

Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The museum offers amateurs and enthusiasts the chance to immerse themselves in the First World War period through a selection of objects and documents.

The Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 (1914-1918 Interpretation and Documentation Centre) presents a selection of items typical of the Great War, but above all, it tells the particular story of the area, bearing witness to the lives of civilians and soldiers in this mountain war.

A number of mannequins are presented in situation, in a gallery, a shelter, etc. Depending on the interest and age of the public, a large part of the collection can be handled by visitors to feel the texture of a hood, the weight of a bag or weapon, etc.

El museo ofrece a aficionados y entusiastas la posibilidad de sumergirse en el periodo de la Primera Guerra Mundial a través de una selección de objetos y documentos.

El Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 (Centro de Interpretación y Documentación 1914-1918) presenta una selección de objetos típicos de la Gran Guerra, pero sobre todo cuenta la particular historia de la zona, dando testimonio de la vida de civiles y soldados en esta guerra de montaña.

Varios maniquíes se presentan en situaciones reales, en una galería, un refugio, etc. Según el interés y la edad del público, gran parte de la colección puede ser manipulada por los visitantes para sentir la textura de un capote, el peso de una bolsa o de un arma, etc.

Das Museum bietet Liebhabern und Interessierten die Möglichkeit, durch eine Auswahl an Objekten und Dokumenten in die Zeit des Ersten Weltkriegs einzutauchen.

Das Interpretations- und Dokumentationszentrum 1914-1918 zeigt eine Auswahl charakteristischer Stücke aus dem Ersten Weltkrieg. Vor allem aber erzählt es die besondere Geschichte des Sektors, die vom Leben der Zivilisten und Soldaten in diesem Gebirgskrieg zeugt.

Mehrere Puppen werden in einer Situation gezeigt, in einer Galerie, einem Unterstand, … Je nach Interesse und Alter des Publikums kann ein großer Teil der Sammlung von den Besuchern angefasst werden, um die Beschaffenheit einer Haube, das Gewicht einer Tasche oder einer Waffe, … zu spüren.

