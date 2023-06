Visite de la ménagerie du jardin des plantes La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la ménagerie du jardin des plantes La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris, 19 juillet 2023, Paris. Visite de la ménagerie du jardin des plantes Mercredi 19 juillet, 09h00 La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Tarif ALSH à la journée La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, est l’uns des plus anciens zoos du monde. Quelque 500 pensionnaires font l’objet de toutes les attentions. Centre de recherche et conservatoire d’espèces menacées, le zoo du Jardin des Plantes est un havre de verdure en plein cœur de Paris. La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes 57 rue Cuvier 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0675715204 »}, {« type »: « email », « value »: « maternel@ville-beauchamp.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T09:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

2023-07-19T09:00:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00 ©Jardin des plantes Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Adresse 57 rue Cuvier 75005 Paris Ville Paris Lieu Ville La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris

La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite de la ménagerie du jardin des plantes La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris 2023-07-19 was last modified: by Visite de la ménagerie du jardin des plantes La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris La Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes Paris 19 juillet 2023