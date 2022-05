La ménagerie du musée Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes.

La ménagerie du musée

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), le samedi 14 mai à 20:00

Parcourez les collections permanentes (Galeries de peinture au 1er étage et l’exposition « Translation » au rdc) et écoutez les étudiants du Master Patrimoine et Musées vous présenter une sélection d’œuvres sur le thème des animaux. Entre animaux de compagnie, chevaux de course, animaux allégoriques et natures mortes animalières, les animaux sont omniprésents dans les collections du musée… une véritable ménagerie !

Entrée libre

Visitez les galeries de peinture et l’exposition « Translation » et écoutez les étudiants du Master Patrimoine et Musées vous présenter une sélection d’œuvres sur le thème des animaux.

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00