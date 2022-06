La ménagerie du musée (I) atelier pour les 4-6ans

La ménagerie du musée (I) atelier pour les 4-6ans, 13 juillet 2022, . La ménagerie du musée (I) atelier pour les 4-6ans

2022-07-13 – 2022-07-13 EUR 3 Atelier Déguisement en carton grandeur nature / 4 – 6 ans

Suivons l’idée du projet Bestiaire conçu par 16 designers pour créer des costumes d’animaux en carton peint. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville