La ménagerie du Château – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes Nantes

Nantes

La ménagerie du Château – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 20 avril 2022, Nantes. 2022-04-20

Horaire : 10:45 12:15

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition 4-6 ans Animation enfants.Les animaux jouent à cache-cache dans les salles du château. Qu’ils soient à plumes, à poils ou à écailles, aux enfants de les débusquer !Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation.Durée : 1h30 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/la-menagerie-du-chateau/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Adresse 4 Place Marc Elder Ville Nantes Age maximum 4-6 ans lieuville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

