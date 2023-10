Les Jeudis font du bruit aussi ! La mémothèque populaire Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Les Jeudis font du bruit aussi ! La mémothèque populaire Colomiers, 30 novembre 2023, Colomiers. Les Jeudis font du bruit aussi ! Jeudi 30 novembre, 19h30 La mémothèque populaire En partenariat avec l’Université Populaire, le département des musiques actuelles du conservatoire de Colomiers vous offre une soirée « Protest songs » le jeudi 30 novembre à partir de 19h30 à La Memothèque. Entrée libre.

renseignements au 0561152286 Horaires 19h30 Détails sur le lieu: La mémothèque populaire Allée de l’Ormeau 31770 Colomiers La mémothèque populaire 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie La mémothèque populaire

