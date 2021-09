“La mémoire en filigrane ” Anne et Patrick Poirier Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 9 octobre 2021, Sérignan.

“La mémoire en filigrane ” Anne et Patrick Poirier

du samedi 9 octobre au samedi 19 mars 2022 à Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**Anne et Patrick Poirier** Du **9 octobre 2021** au **20 mars 2022** Commissariat : Laure Martin-Poulet et Clément Nouet L’exposition “La mémoire en filigrane” propose une déambulation dans l’espace méditerranéen et dans le temps de la mémoire d’Anne et Patrick Poirier, avec des travaux de la fin des années 1960 à aujourd’hui, pour certains jamais ou rarement montrés. Le travail protéiforme d’Anne et Patrick Poirier, d’une très grande diversité de médium et d’échelle, porte sur la question de la mémoire et s’attache à rendre compte de la fragilité du monde. “Nous nous sommes, dès le début de notre travail, passionnés pour l’archéologie et les villes en ruines, et, à travers elles, pour l’architecture parce que nous pressentions le rapport étroit entre archéologie, architecture, mémoire et psyché. Et nous avons compris que l’architecture, qu’elle soit en ruines ou pas, pouvait être une métaphore de la mémoire et de la psychè” (Anne et Patrick Poirier). Loin d’être seulement une recherche sur des formes archéologiques, le travail d’Anne et Patrick Poirier est une exploration obsessionnelle, distanciée et ludique de l’histoire qui nous permet de comprendre notre présent et d’entrevoir le devenir de nos sociétés. **À propos d’Anne et Patrick Poirier** Nés respectivement en 1941 et 1942, Anne et Patrick Poirier vivent et travaillent à Lourmarin en Provence. Après leurs études à l’École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, Anne et Patrick Poirier passent quatre ans à la Villa Médicis à Rome. Dès le début de leur séjour, en 1968, ils décident de travailler ensemble. Réunissant leurs idées et leurs sensibilités, leurs travaux signés en commun deviennent les fruits de ce partage. Ce ne sont plus des artistes solitaires travaillant dans leur atelier en quête d’un langage personnel, mais des voyageurs, arpenteurs de sites, découvreurs de civilisations, de religions et de cultures différentes (Orient, Moyen-Orient, Amérique Centrale, États- Unis…). Refusant les rôles conventionnels de sculpteur et de peintre, ils endossent ceux, interchangeables d’archéologue et d’architecte. Leur approche artistique des sciences humaines est un voyage dans la mémoire qu’ils considèrent comme fondamentale, base de toute intelligence entre les êtres et entre les sociétés. Enfants de la guerre, ils révèlent la fragilité des civilisations, des cultures, et leur esthétique est souvent celle du fragment, de la ruine, de la catastrophe. Anne et Patrick Poirier forment l’un des tout premiers et rares couples d’artistes. Fidèles à la symbiose qui sous-tend leur création depuis plus de cinquante ans, ils développent une œuvre protéiforme et visionnaire. En France, Anne et Patrick Poirier sont représentés par la Galerie Mitterrand et, en Italie, par la Galleria Fumagalli.

Tarif normal : 5 €

Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault



