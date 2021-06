Badonviller Col de la Chapelotte Badonviller, Meurthe-et-Moselle La mémoire du Champ de Bataille Col de la Chapelotte Badonviller Catégories d’évènement: Badonviller

Meurthe-et-Moselle

La mémoire du Champ de Bataille Col de la Chapelotte, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Badonviller. La mémoire du Champ de Bataille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Col de la Chapelotte

### Venez découvrir les vestiges des combats acharnés de 1915 à 1918 : tranchées, abris en béton, voies ferrées, téléphériques… Cette activité est réservée aux marcheurs : bonne condition physique impérative, prévoir de bonnes chaussures de marche et lampe de poche !

Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum.

Venez découvrir les vestiges des combats acharnés de 1915 à 1918: tranchées, abris en béton, voies ferrées, téléphériques… Col de la Chapelotte 54540 Badonviller Badonviller Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Badonviller, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Col de la Chapelotte Adresse 54540 Badonviller Ville Badonviller lieuville Col de la Chapelotte Badonviller