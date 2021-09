LA MÉMOIRE DE L’EAU par la Compagnie Pernette Square Toussaint Louverture (ex-square des Amandiers), 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 11 au 12 septembre 2021 :

samedi de 18h30 à 19h30

et dimanche de 11h à 12h

gratuit

Dans le cadre d’Art’R, saison des arts de la rue 2021

LA MÉMOIRE DE L’EAU (Création 2021)

UNE RÊVERIE CHORÉGRAPHIQUE POUR QUATRE CORPS ET UN ÉLÉMENT

L’eau me fascine; tout à fois sombre et limpide, douce et furieuse, maternelle et mortelle, joueuse et ténébreuse, peuplée d’êtres fantastiques, réels ou imaginaires et dont les abysses, nous restent encore aujourd’hui inconnus. Un magnifique réservoir d’images poétiques, de souvenirs enfouis, d’histoires partagées et de reflets de notre intimité. La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie chorégraphique fouillant la part sombre, légère et ludique de cet indispensable élément. (Nathalie Pernette)

La Compagnie Pernette

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout en France et à l’étranger.

L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation et la rencontre emprunte différents chemins menant de la salle à l’espace public tout en cultivant le frottement avec d’autres disciplines artistiques. Autour d’une vaste activité de production et de diffusion se développent aussi de nombreuses actions de sensibilisation à la danse contemporaine.

Plus d’infos sur la compagnie : ICI

Distribution

Chorégraphe : Nathalie Pernette, assistée de Régina Meier / Inteprètes : Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Claire Malchrowicz, Anita Mauro / Costumes : Fabienne Desflèches / Musique : Franck Gervais / Ensemblier – recherche scénographique : David Eichenberger / Direction technique et régie son : Stéphane Magnin, Jean-François Chapon et Benoît Favereaux

Square Toussaint Louverture (ex-square des Amandiers) 47 rue des Cendriers Paris 75020

2 : Ménilmontant (352m) 2, 3 : Père Lachaise (389m)



Contact :Art’R 0143480802 contact@artr.fr http://www.artr.fr https://www.facebook.com/ArtR-Lieu-de-fabrique-itin%C3%A9rant-pour-les-arts-de-la-rue-281943518491697

