Dans le cadre du Mois du Film Documentaire Pays-Bas, documentaire, 50 min, EO, Sarphati Media, vostfr, 2020. Afin de préserver les bâtiments et les objets conservés au musée de l’ancien camp d’Auschwitz-Birkenau pour les générations à venir, une équipe de jeunes spécialistes en conservation et en restauration est envoyée sur les lieux. Au fil de leur travail, l’émotion les rattrape. Comment préserver les cheveux humains ? Comment conserver des documents personnels d’anciens internés ? Ces objets doivent pouvoir continuer à être exposés, 75 ans après, la Shoah afin de garder la mémoire vivante. En présence du réalisateur. Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Spectacles -> Projection Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

