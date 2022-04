La Même Veine CARGO DE NUIT Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Même Veine CARGO DE NUIT, 22 avril 2022, Arles. La Même Veine

CARGO DE NUIT, le vendredi 22 avril à 21:30

La Même Veine propose un spectacle onirique associant les poèmes de Boris Vian, William Blake, Jacques Prévert et des textes originaux qui s’animent sur des compositions du groupe. Cet iconoclaste trio de musiques actuelles met en place tout un univers qui associe des extraits de films de cinéma aux différents morceaux joués sur scène. Ainsi, l’expérience ne relève pas seulement du concert mais d’un spectacle plurisensoriel, qui invite à l’évasion. C’est en mai 2020 que l’idée de produire un album s’est imposée aux trois musiciens arlésiens de La Même Veine. Inspiré par la poésie des textes d’auteurs emblématiques, Alban Harly pose des accords de guitares minutieusement arrangés sous les cordes du piano de Gilles Erhart. Les thèmes sont forts : la vie, l’espoir, l’amour, la mort… Avec le concours de Stephan Perrin, l’album trouve un son et une couleur. Des influences rock, des harmonies venant du jazz, un soupçon de pop, des sons électroniques ciselés, c’est dans cette énergie que naît Sur le Fil. Aïssa Mallouk sera également présent en première partie de soirée. Aïssa Mallouk est tour à tour comédien, slameur, chanteur. Il cherche à travers ses projets, la lumière dans les brèches, pour la beauté du geste. La Même Veine et Aissa Mallouk collaborent ensemble depuis 2021, et ce n’est que le début !

13,50 / 11,50€

♫♫rgo d CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T21:30:00 2022-04-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu CARGO DE NUIT Adresse 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Ville Arles lieuville CARGO DE NUIT Arles Departement Bouches-du-Rhône

CARGO DE NUIT Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

La Même Veine CARGO DE NUIT 2022-04-22 was last modified: by La Même Veine CARGO DE NUIT CARGO DE NUIT 22 avril 2022 Arles CARGO DE NUIT Arles

Arles Bouches-du-Rhône