La Même Veine Arles, 22 avril 2022, Arles.

La Même Veine Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles

2022-04-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-04-22 22:45:00 22:45:00 Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles Bouches-du-Rhône

La Même Veine + Aïssa Mallouk

Aïssa Mallouk est tour à tour comédien, slameur, chanteur. Il cherche à travers ses projets, la lumière dans les brèches, pour la beauté du geste. La Même Veine et Aissa Mallouk collaborent ensemble depuis 2021, et ce n’est que le début.

La Même Veine est un groupe de musique composé de trois arlésiens : Alban Harly, Stephan Perrin et Gilles Erhart. Musiciens chevronnés aux expériences variées, ils nous proposent un spectacle onirique associant chansons, lectures et slams. Boris Vian, William Blake, Jacques Prévert et des textes originaux s’entrecroisent sur les compositions du groupe. Un soupçon de jazz, une pincée de pop et des sons électroniques viennent habiller les chansons de ce trio iconoclaste qui mélange tous ses ingrédients pour vous offrir une représentation entre le concert, le théâtre et la découverte d’un univers visuel singulier ( videos, Photos,…).

Info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 https://cargodenuit.com/

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot Arles

