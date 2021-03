La Mélody Run, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Flers.

La Mélody Run 2021-09-19 – 2021-09-19 Flers CENTRE VILLE

Flers Orne

Quatre courses sont inscrites au programme de cette première : 1,5 km, 5 km, 10 km et 15 km. Les courses traverseront les rues du centre-ville de Flers, le parc du château, La Lande-Patry.

La course est destinée à tous : il sera possible d’effectuer en famille la course de 1,5 km quel que soit l’âge. Les enfants pourront courir, marcher, être en poussette encadrés par leurs parents.

Quatre parcours en centre-ville, de la musique tout le long de la course, restauration sur place.

Ouvert à tous , licenciés et non licenciés.

Les organisateurs ont souhaité donner à l’événement un caractère festif et convivial. Les coureurs seront donc accompagnés, en plusieurs points du circuit, par des groupes de musique. D’où le nom : Mélody pour la musique, Run pour la course. Avec aussi un clin d’œil au prénom de la marraine Élodie Alexandre, Flérienne exerçant sur Flers et spécialiste des courses sur route.

Organisateur : Triathlon Flers – La Ferté-Macé et un collectif de plusieurs associations Activ’Orne, Montilly Loisirs Evasion, Courir dans le Bocage, club d’athlétisme Flers-Condé, ville de Flers et Flers Agglo

