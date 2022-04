La Melo rando La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

La Ferté Macé Orne Marche organisée par l’association Mélanie Passion Sports.

Une marche de 5 ou 10 km sur la voie verte de La Ferté-Macé.

Pour petits et grands.

https://www.facebook.com/pages/category/Sports—recreation/M%C3%A9lanie-Passion-Sports-102495345314570/

