La Mêlée se jette à l'eau Fabrique Pola, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bordeaux.

La Mêlée se jette à l’eau

du samedi 3 juillet au samedi 17 juillet à Fabrique Pola

La Mêlée 2021 s’engaronne. Venez embarquer à nos côtés en bateau, en kayak et même en radeau pour découvrir le fleuve et ses abords, des rendez-vous artistiques vous seront proposés tout au long du voyage. Une mêlée itinérante, de Lormont au Tourne, en passant par Bacalan et la Fabrique POLA. Vous pourrez naviguer, regarder, manger et expérimenter le fleuve autrement, vous laisser porter par des moments de poésie navigante, des situations insolites au rythme des marées. La Mêlée 2021 ça tangue et ça chaloupe ! Vous y découvrirez une exposition, des concerts, des performances, des temps de fêtes et une réflexion collective pour s’approprier le fleuve comme un espace public en devenir et imaginer une ville plus souple, plus humaine et plus partagée.

Bruit du frigo et Les Chantiers Tramasset s’associent pour vous proposer une Mêlée fluviale, une aventure artistique et urbaine au fil de l’eau du 3 au 17 juillet 2021

Fabrique Pola 10 quai de Brazza Bordeaux La Bastide Gironde



