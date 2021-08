La Mêlée Numérique 2021 Quai des Savoirs, 27 septembre 2021, Toulouse.

### Le festival du numérique et de l’innovation en Occitanie **La Mêlée Numérique revient du 27 septembre au 02 octobre 2021, à Toulouse et en ligne.** La Mêlée Numérique est le festival du numérique et de l’innovation en Occitanie. Un rendez-vous annuel (à ne pas manquer !) pour tous les professionnels et intéressés du numérique. Durant une semaine, les dernières tendances et innovations liées au numérique seront abordées, à travers des tables rondes, conférences, démo… Les acteurs de l’écosystème régional seront présents pour vous partager leurs dernières actualités, leurs innovations et leurs connaissances ! De nombreux temps de convivialité sont également au programme, pour faciliter les rencontres entre les participants, partenaires et les intervenants. _Le festival est parrainé par Cédric Ô, secrétaire d’Etat au Numérique._ ### Plus d’infos [Découvrez le programme sur le site de la Mêlée numérique ](https://www.meleenumerique.com) ![]() ### Infos pratiques * Du 27 septembre au 2 octobre au [Quai des Savoirs](https://openagenda.com/agendas/27549140/embeds/98796701/events/17900194) et en ligne. * Inscription sur le [site de la Mêlée numérique](https://lamelee.app.swapcard.com/event/melee-numerique-2021).

Gratuit sur inscription.

Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



