LA MÊLÉE Florensac, 16 février 2022, Florensac.

LA MÊLÉE 2022-02-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-16

Florensac Hérault Florensac

Ils sont là, elle et lui, dans cet espace restreint, seuls l’un à côté de l’autre. Chacun tourne en rond dans son monde. Malgré tout, leurs histoires se font écho. Un lien se tisse, une rencontre s’opère. Ils s’ouvrent l’un à l’autre. L’autre devient de miroir de soi. Leurs différences les relient et donnent naissance à l’envie de faire ensemble. Au-delà des différences apparentes, La Mêlée montre combien il est important de danser la vie, la chanter et la rire.

Tout public à partir de 6 ans

Durée : 45 minutes

De et avec : Nicolas Quételard et Céline Berneron

Mise en scène : Laura Franco

Production : Compagnie 220vols

Production déléguée : La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie

Cofinancement : Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans ; Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue – Amiens ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance & Pôle européen de production – Balma / Toulouse Métropole.

Soutiens et accueils en résidence : Département du Gard – Collège Antoine Deparcieux en partenariat avec la Commune du Martinet ; Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans en partenariat avec le collège Alain-Fournier ; Médiathèque Alphonse Daudet – Alès Agglomération

Soutien à la diffusion régionale : Occitanie en Scène

Spectacle bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía — Pyrénées de cirque, cofinancé par le FEDER. Avec le soutien de La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance & Pôle européen de production – Balma / Toulouse Métropole ; La Central del Circ ; HAMEKA – Fabrique des arts de la rue et du cirque – Kultura Pays Basque.

Création 2021 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles cirque en espaces non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie.

