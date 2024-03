La Mélancolie de Zidane – Spectacle Le Manège – Scène nationale Reims, jeudi 13 juin 2024.

La Mélancolie de Zidane – Spectacle Performance sur les traces de Zinédine Zidane, archétype du héros sportif, pour questionner la construction des mythes modernes, au fil de joutes rythmiques intenses. Jeudi 13 juin, 19h00 Le Manège – Scène nationale TARIFS DE 6 € À 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T19:00:00+02:00 – 2024-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-13T19:00:00+02:00 – 2024-06-13T20:00:00+02:00

À travers un dialogue entre un batteur et un danseur, soutenu par un dispositif sonore immersif, le Collectif Io chemine sur les traces de Zinédine Zidane, archétype du héros sportif, pour questionner la construction des mythes modernes, au fil de joutes rythmiques intenses.

Le 09 juillet 2006, lors de la finale du Mondial de football contre l’Italie, Zinédine Zidane, alors au sommet de sa carrière, se fait exclure du match suite à un coup de tête donné à un autre joueur. Ce geste irréductible inspire à l’écrivain Jean-Philippe Toussaint un court opus intitulé La Mélancolie de Zidane, qui transforme l’icône footballistique en un héros littéraire, sombre et ambigu. En adaptant librement ce texte, Thomas Nguyen s’empare à son tour de la figure archétypale de Zidane pour questionner le besoin de héros dans nos sociétés en mal de repères tout en effectuant un parallèle entre les limites physiques et mentales du sportif de haut niveau et celles du danseur et du musicien, amenés à toujours se surpasser. Dans une dramaturgie qui s’appuie sur des interviews croisées de sportifs, de supporters, de chercheurs et de journalistes, le spectacle confronte la gestuelle et la puissance des mouvements du danseur à celles du batteur au fil d’une partition chorégraphique et rythmique intense. En contrepoint, la création sonore éclaire sur le processus de fabrication des idoles et la fascination qu’exercent les sportifs, devenus les héros de notre temps. Entre athlètes hors normes et icônes factices, représentatives d’un capitalisme outrancier, La Mélancolie de Zidane pointe les paradoxes de ces mythes sportifs et ce qu’ils nous disent de notre monde.

Conception et musique Thomas Nguyen / Collectif Io

D’après le texte La Mélancolie de Zidane de Jean-Philippe Toussaint

Chorégraphie et danse Pascal Beugré-Tellier

Batterie Pierre Tanguy

Mise en scène Paul Nguyen

Collaboration artistique Nina Vallon

Création sonore Maxime Lance

Création lumière Jimmy Boury

Création costumes Anaïs Heureaux

Régie générale Christian Ravelomaniraka

Production Agnès Prévost

Le Manège – Scène nationale 2 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 47 30 40 http://www.manege-reims.eu [{« type »: « link », « value »: « https://reims-manege.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229057158619 »}] En France, il reste aujourd’hui cinq cirques « en dur », dont un, exceptionnel, qui se trouve à Reims. Construits en 1867, le cirque, ainsi que le manège équestre qui lui fait face, ont été entièrement rénovés dans les années 1990 pour devenir des lieux de spectacles. Bruno Lobé, nommé à la direction en 2015 et son équipe, veillent à la destinée de ce lieu d’art et de culture, labellisé Scène Nationale, dans lequel la danse, le cirque, la marionnette et le cabaret occupent une place de premier choix.

© DR