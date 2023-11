LES AMAZONES ESPACE LONGUENEE Catégories d’Évènement: La Meignanne

LES AMAZONES ESPACE LONGUENEE, 26 janvier 2024, LA MEIGNANNE. LES AMAZONES ESPACE LONGUENEE. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Le célibat à la quarantaine. Une liberté ? un vrai choix ? ou les conséquences inévitables d'erreurs passées… Trois égratignées de la vie, Charlotte, Micky et Chloé, cohabitent chez cette dernière pour atténuer les effets angoissants d'une jachère à la moitié de leur existence. C'est le bonheur ! Elles revivent leur adolescence dans cet appartement rebaptisé « la roulotte des Amazones » jusqu'au moment où débarque Guillaume, le frère d'une vieille copine, pour les vacances. Il va vite devenir la proie d'un safari « d'invendues » faisant voler en éclat les bonnes résolutions des Amazones…

